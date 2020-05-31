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Споживачі газу з лічильниками
платять за тих, у кого...

Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:23

Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...

Пропонуємо до обговорення:
Як вирішити проблему, розбиралися фахівці державної регуляторної служби України (ДРС).

Дивися повний текст Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого лічильників немає.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:24

Во-первых, это ложь, что нормы занижены. Для проверки своего потребления я неделю пользовался баллоном с 600г сжиженного газа, потребление не превышало 100г в день, что соответствует приблизительно 0,05 куб.м.
Во-вторых, вопрос. Почему заглохла программа по установке индивидуальных счётчиков за счёт поставщика? Получается дискриминация: одним установили, а другим хотят повысить норму потребления.
avk
 
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