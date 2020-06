Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...

Додано: Сер 03 чер, 2020 11:28

hxbbgaf написав: Бред. У меня у соседей есть счетчик, платят за газ 5 гривен в месяц. Бред. У меня у соседей есть счетчик, платят за газ 5 гривен в месяц.

то есть они 1 куб в месяц используют... конечно верю...

стоит счетчик... 2300 куб за 3-4 года, плита + газовая колонка... заплатил 1000 гривен три года назад, после этого просто забил платить ибо наебалово... отключили газ... платежки приходят... ну и пох на них... то есть они 1 куб в месяц используют... конечно верю...стоит счетчик... 2300 куб за 3-4 года, плита + газовая колонка... заплатил 1000 гривен три года назад, после этого просто забил платить ибо наебалово... отключили газ... платежки приходят... ну и пох на них...

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.