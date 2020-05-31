Як вирішити проблему, розбиралися фахівці державної регуляторної служби України (ДРС).
Дивися повний текст Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого лічильників немає.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:23
Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого лічильників немає.
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:24
Во-первых, это ложь, что нормы занижены. Для проверки своего потребления я неделю пользовался баллоном с 600г сжиженного газа, потребление не превышало 100г в день, что соответствует приблизительно 0,05 куб.м.
Во-вторых, вопрос. Почему заглохла программа по установке индивидуальных счётчиков за счёт поставщика? Получается дискриминация: одним установили, а другим хотят повысить норму потребления.
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:00
Вместо увеличения норм "с потолка" может быть лучше использовать уже установленные общедомовые счетчики газа и раскидывать реальное потребление на число прописанных!Установили,узаконили-теперь ржавеют!
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:17
Учет — за счет продавца
Обязанность проводить периодическую поверку и ответственность за своевременность ее проведения возлагается исключительно на поставщиков услуг. Такое заключение сделал ВС в постановлении №815/5329/16, текст которого печатает «Закон и Бизнес».
Верховний Суд
Іменем України
Постанова
3 квітня 2020 року м.Київ №815/5329/16
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:
ЭТО ТАК СКАЗАТЬ ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО ОБОЗРЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАЙТЕ !
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:20
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:28
то есть они 1 куб в месяц используют... конечно верю...
стоит счетчик... 2300 куб за 3-4 года, плита + газовая колонка... заплатил 1000 гривен три года назад, после этого просто забил платить ибо наебалово... отключили газ... платежки приходят... ну и пох на них...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:34
Вот это ключевой момент.
У родителей -- просто плита -- куб/два в месяц.
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:38
О чем спор? Учет потребления должен быть во всем! И счётчики обязаны устанавливать продавцы товара, т е газовые компании. У меня газовая колонка, до счетчика я платила за 18 куб. с человека. Поставили счётчик и при всей экономии, что раньше не делали, плата увеличилась почти в два раза. Я тоже провела эксперимент, пользовались только комфорками плиты, большого количества блюд не варили, и вышло потребление выше нормативного. Многие это знают и не хотят счётчиков, да и газовщики иногда говорят, что платить будут больше, а кто этого хочет? Поэтому не надо спорить, установите всем газовые счётчики обязательно в каждую квартиру и закройте этот позорную тему. Бери и плати
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