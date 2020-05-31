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Споживачі газу з лічильниками
платять за тих, у кого...

Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:23

Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...

Пропонуємо до обговорення:
Як вирішити проблему, розбиралися фахівці державної регуляторної служби України (ДРС).

Дивися повний текст Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого лічильників немає.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:24

Во-первых, это ложь, что нормы занижены. Для проверки своего потребления я неделю пользовался баллоном с 600г сжиженного газа, потребление не превышало 100г в день, что соответствует приблизительно 0,05 куб.м.
Во-вторых, вопрос. Почему заглохла программа по установке индивидуальных счётчиков за счёт поставщика? Получается дискриминация: одним установили, а другим хотят повысить норму потребления.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:00

Вместо увеличения норм "с потолка" может быть лучше использовать уже установленные общедомовые счетчики газа и раскидывать реальное потребление на число прописанных!Установили,узаконили-теперь ржавеют!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:17

Учет — за счет продавца https://zib.com.ua/ru/142802-vs_konstat ... agay.html#

Обязанность проводить периодическую поверку и ответственность за своевременность ее проведения возлагается исключительно на поставщиков услуг. Такое заключение сделал ВС в постановлении №815/5329/16, текст которого печатает «Закон и Бизнес».

Верховний Суд
Іменем України
Постанова
3 квітня 2020 року м.Київ №815/5329/16
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:


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mixail956
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:20

  avk написав:Почему заглохла программа по установке индивидуальных счётчиков за счёт поставщика? Получается дискриминация: одним установили, а другим хотят повысить норму потребления.

Потому как слишком дофига их поставить нужно. Для чего нужно дофига денег...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:22

Бред. У меня у соседей есть счетчик, платят за газ 5 гривен в месяц.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:28

  hxbbgaf написав:Бред. У меня у соседей есть счетчик, платят за газ 5 гривен в месяц.

то есть они 1 куб в месяц используют... конечно верю...
стоит счетчик... 2300 куб за 3-4 года, плита + газовая колонка... заплатил 1000 гривен три года назад, после этого просто забил платить ибо наебалово... отключили газ... платежки приходят... ну и пох на них...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:34

  lestat написав:
  hxbbgaf написав:Бред. У меня у соседей есть счетчик, платят за газ 5 гривен в месяц.

то есть они 1 куб в месяц используют... конечно верю...
стоит счетчик... 2300 куб за 3-4 года, плита + газовая колонка... заплатил 1000 гривен три года назад, после этого просто забил платить ибо наебалово... отключили газ... платежки приходят... ну и пох на них...

Вот это ключевой момент.
У родителей -- просто плита -- куб/два в месяц.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:38

О чем спор? Учет потребления должен быть во всем! И счётчики обязаны устанавливать продавцы товара, т е газовые компании. У меня газовая колонка, до счетчика я платила за 18 куб. с человека. Поставили счётчик и при всей экономии, что раньше не делали, плата увеличилась почти в два раза. Я тоже провела эксперимент, пользовались только комфорками плиты, большого количества блюд не варили, и вышло потребление выше нормативного. Многие это знают и не хотят счётчиков, да и газовщики иногда говорят, что платить будут больше, а кто этого хочет? Поэтому не надо спорить, установите всем газовые счётчики обязательно в каждую квартиру и закройте этот позорную тему. Бери и плати
elitvinova
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