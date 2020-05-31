Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...

Когда нет счетчиков - выигрывает всегда утырок-владелец облгаза.
А теперь через такую заказную статью он еще хочет поднять плату с несчастных 25% абонентов без счетчиков.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:46
Когда нет счетчиков - выигрывает всегда утырок-владелец облгаза.
А теперь через такую заказную статью он еще хочет поднять плату с несчастных 25% абонентов без счетчиков.
ВВХ - ПНХ!
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