Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...

Когда нет счетчиков - выигрывает всегда утырок-владелец облгаза.
А теперь через такую заказную статью он еще хочет поднять плату с несчастных 25% абонентов без счетчиков.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:46
Когда нет счетчиков - выигрывает всегда утырок-владелец облгаза.
А теперь через такую заказную статью он еще хочет поднять плату с несчастных 25% абонентов без счетчиков.
ВВХ - ПНХ!
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:09
Улыбнул товарищ avk (Для проверки своего потребления я неделю пользовался баллоном с 600г сжиженного газа, потребление не превышало 100г в день, что соответствует приблизительно 0,05 куб.м)
И что ты с таким расходом газа сделаешь за неделю ??? Наверное у человека есть електроплита и бойлер. Даже не могу представить что он может с таким расходом газа сделать в неделю. В общем чушь !!! Стоит счётчик, колонка+ плита , не экономлю !! Расход за 3 года с среднем 9 кубов газа на одного в месяц . Так что не рассказывайте сказки avk.
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:27
А вот и представитель ГРС garik_magnetron. Зарегистрировался сегодня в 16:00, чтобы в 16:09 отправить комментарий в поддержку повышения норм.
Додано: Сер 03 чер, 2020 17:23
Я согласен установить счётчик, даже за свой счёт,но компактный роторный, но облгаз категорически против , сует свои заряженные гробики которые считают в его пользу. С учетом выдуманных коэффициент ов , доставки почти равной стоимости куба газа, сомнительным качеством и каллорийностью самого газа, пониженным давлением в системе, все это лохотрон. Один фирташ доволен
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