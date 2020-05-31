Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:50
я не сколько раз звонил в Львовгаззбут, с просьбой установить мне счетчик, зарегистрировать такую заявку, уточнить когда они собираются выполнить программу по их установки. Ответ один-- за ваши бабки примем заявку и установим. За наши ждите когда мы это захотим и заявки не принимаем.
Додано: Сер 03 чер, 2020 20:03
garik_magnetron
Перечитай мой первый комментарий и увидишь, что бред насчёт 0,05 за неделю придумал ты.
Додано: Сер 03 чер, 2020 20:15
Интернет – он такой.
Читаешь комментарии, думаешь: «Одни идиоты!».
Начинаешь с ними спорить и не замечаешь, как на одного идиота стало больше.
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