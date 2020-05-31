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Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:50
я не сколько раз звонил в Львовгаззбут, с просьбой установить мне счетчик, зарегистрировать такую заявку, уточнить когда они собираются выполнить программу по их установки. Ответ один-- за ваши бабки примем заявку и установим. За наши ждите когда мы это захотим и заявки не принимаем.
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pavyak
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:03
garik_magnetron
Перечитай мой первый комментарий и увидишь, что бред насчёт 0,05 за неделю придумал ты.
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avk
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:15
Интернет – он такой.
Читаешь комментарии, думаешь: «Одни идиоты!».
Начинаешь с ними спорить и не замечаешь, как на одного идиота стало больше.
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lauder7
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Додано: Чет 04 чер, 2020 03:46
garik_magnetron написав:
Улыбнул товарищ avk (Для проверки своего потребления я неделю пользовался баллоном с 600г сжиженного газа, потребление не превышало 100г в день, что соответствует приблизительно 0,05 куб.м)
И что ты с таким расходом газа сделаешь за неделю ??? Наверное у человека есть електроплита и бойлер. Даже не могу представить что он может с таким расходом газа сделать в неделю. В общем чушь !!! Стоит счётчик, колонка+ плита , не экономлю !! Расход за 3 года с среднем 9 кубов газа на одного в месяц . Так что не рассказывайте сказки avk.
9 кубов с колонкой на человека - это даже меньше чем современная норма (10,5 кубов) которая их не устраивает и ее хотят вернуть к грабительским 18 кубам в месяц.
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Giroi
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