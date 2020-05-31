Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:50
я не сколько раз звонил в Львовгаззбут, с просьбой установить мне счетчик, зарегистрировать такую заявку, уточнить когда они собираются выполнить программу по их установки. Ответ один-- за ваши бабки примем заявку и установим. За наши ждите когда мы это захотим и заявки не принимаем.
Додано: Сер 03 чер, 2020 20:03
garik_magnetron
Перечитай мой первый комментарий и увидишь, что бред насчёт 0,05 за неделю придумал ты.
Додано: Сер 03 чер, 2020 20:15
Интернет – он такой.
Читаешь комментарии, думаешь: «Одни идиоты!».
Начинаешь с ними спорить и не замечаешь, как на одного идиота стало больше.
Додано: Чет 04 чер, 2020 00:01
Полная ерунда!!! Уже год, как в квартире установили счётчик. В месяц набегает 3-4 куба. Без счётчика, по норме, выставляли 10,8 куба. Проживает 2 человека.
Додано: Чет 04 чер, 2020 03:46
9 кубов с колонкой на человека - это даже меньше чем современная норма (10,5 кубов) которая их не устраивает и ее хотят вернуть к грабительским 18 кубам в месяц.
Додано: Чет 04 чер, 2020 08:25
Здесь купил дом у алкашей оплатил долги , все заведено есть счётчик только нужно снять пломбу , но уже третий месяц хожу на поклоны , как не короновирус так справка просрочена.
А за транспортировку все равно плати хоть газ перекрыт)))
Убытки они терпят, вот я хочу им платить , а она меня ганяют с кабинета в кабинет )))
Додано: Чет 04 чер, 2020 09:03
Без счётчика насчитывали 40+ кубов в месяц, на 1 газовую печку!!! С счётчиком больше 12 ни рпзу не было, за 2 года, и то это максимум, обычно 9-11. И это при том что экономить не стал от слова совсем, духовка регулярно работает, воду как подогрева так и подогрева. Так что достали они прохладным историями о низких нормах и тарифах. Зарплаты сначала европейские сделайте. Или хотя бы российские.
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:57
Користуюсь газом тільки для готовки їжі - в місяць 1-2 куба на 1 особу по лічильнику. Якщо в сім'ї всі працюючі - борщі, котлети, холодці готувати не має часу. Кухонна електротехніка виконує багато функцій. Облік газу має бути тільки індивідуальний!!! Навіть коли нема гарячої води, мені легше використовувати душ на роботі ніж носитися гріти каструльки вдома.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:54
Особо нельзя открывать дискуссии с теми, кто "с нами с 04.06.20". Они поют оды Нафтогазу, рассказывают сказки о своём мизерном расходе газа и топят за повышение цен до европейских.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:23
Re: Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...
вы там еще кушать готовьте и носки стирайте.. еще меньше газа потреблять будете)).
..
Ну в теории такое может быть.. если мыться на работе) кушать фстфуды, а горячая вода с электробойлера. Но тогда надо учитывать расходы на электричество + накрутку на фастфудовскую... назовем это едой. Или старик пенс который моется на новый год, а питаеться чем послали.. ибо на пенсию много не наготовить. Но мы не будем брать клинические варианты...
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