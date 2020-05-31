RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Споживачі газу з лічильниками
платять за тих, у кого...

Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:50

я не сколько раз звонил в Львовгаззбут, с просьбой установить мне счетчик, зарегистрировать такую заявку, уточнить когда они собираются выполнить программу по их установки. Ответ один-- за ваши бабки примем заявку и установим. За наши ждите когда мы это захотим и заявки не принимаем.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2305
З нами з: 15.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:03

garik_magnetron
Перечитай мой первый комментарий и увидишь, что бред насчёт 0,05 за неделю придумал ты.
avk
 
Повідомлень: 788
З нами з: 20.03.10
Подякував: 52 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:15

Интернет – он такой.
Читаешь комментарии, думаешь: «Одни идиоты!».
Начинаешь с ними спорить и не замечаешь, как на одного идиота стало больше.
lauder7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 23.06.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 00:01

Полная ерунда!!! Уже год, как в квартире установили счётчик. В месяц набегает 3-4 куба. Без счётчика, по норме, выставляли 10,8 куба. Проживает 2 человека.
govoradlo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 03:46

  garik_magnetron написав:Улыбнул товарищ avk (Для проверки своего потребления я неделю пользовался баллоном с 600г сжиженного газа, потребление не превышало 100г в день, что соответствует приблизительно 0,05 куб.м)
И что ты с таким расходом газа сделаешь за неделю ??? Наверное у человека есть електроплита и бойлер. Даже не могу представить что он может с таким расходом газа сделать в неделю. В общем чушь !!! Стоит счётчик, колонка+ плита , не экономлю !! Расход за 3 года с среднем 9 кубов газа на одного в месяц . Так что не рассказывайте сказки avk.


9 кубов с колонкой на человека - это даже меньше чем современная норма (10,5 кубов) которая их не устраивает и ее хотят вернуть к грабительским 18 кубам в месяц.
Giroi
 
Повідомлень: 309
З нами з: 03.11.15
Подякував: 8285 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:25

Здесь купил дом у алкашей оплатил долги , все заведено есть счётчик только нужно снять пломбу , но уже третий месяц хожу на поклоны , как не короновирус так справка просрочена.
А за транспортировку все равно плати хоть газ перекрыт)))
Убытки они терпят, вот я хочу им платить , а она меня ганяют с кабинета в кабинет )))
malush069
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:03

Без счётчика насчитывали 40+ кубов в месяц, на 1 газовую печку!!! С счётчиком больше 12 ни рпзу не было, за 2 года, и то это максимум, обычно 9-11. И это при том что экономить не стал от слова совсем, духовка регулярно работает, воду как подогрева так и подогрева. Так что достали они прохладным историями о низких нормах и тарифах. Зарплаты сначала европейские сделайте. Или хотя бы российские.
nickolay_g1983
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:57

Користуюсь газом тільки для готовки їжі - в місяць 1-2 куба на 1 особу по лічильнику. Якщо в сім'ї всі працюючі - борщі, котлети, холодці готувати не має часу. Кухонна електротехніка виконує багато функцій. Облік газу має бути тільки індивідуальний!!! Навіть коли нема гарячої води, мені легше використовувати душ на роботі ніж носитися гріти каструльки вдома.
artango
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 04.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:54

  lauder7 написав:Интернет – он такой.
Читаешь комментарии, думаешь: «Одни идиоты!».
Начинаешь с ними спорить и не замечаешь, как на одного идиота стало больше.


Особо нельзя открывать дискуссии с теми, кто "с нами с 04.06.20". Они поют оды Нафтогазу, рассказывают сказки о своём мизерном расходе газа и топят за повышение цен до европейских.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1487
З нами з: 13.03.15
Подякував: 333 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:23

Re: Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого...

  artango написав:мені легше використовувати душ на роботі
вы там еще кушать готовьте и носки стирайте.. еще меньше газа потреблять будете)).
..
  warlamp написав:рассказывают сказки о своём мизерном расходе газа

Ну в теории такое может быть.. если мыться на работе) кушать фстфуды, а горячая вода с электробойлера. Но тогда надо учитывать расходы на электричество + накрутку на фастфудовскую... назовем это едой. Или старик пенс который моется на новый год, а питаеться чем послали.. ибо на пенсию много не наготовить. Но мы не будем брать клинические варианты...
Джон
 
Повідомлень: 1410
З нами з: 16.03.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Міненерго обговорюють підвищення норми споживання газу... 1, 2
R2 » Пон 01 чер, 2020 20:21
17 1011
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 чер, 2020 20:50
Тракторист
Лібералізація ринку газу для населення поставить у...
R2 » Нед 31 тра, 2020 08:49
2 520
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 чер, 2020 22:57
motronic
Росія в півтора рази скоротила транзит газу через Україну
R2 » Пон 01 чер, 2020 18:05
1 325
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 чер, 2020 19:05
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86588)
05.06.2020 21:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.