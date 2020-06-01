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Після 22 червня карантин в
Україні можуть продовжити - МОЗ

Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:41

Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - МОЗ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".

Дивися повний текст Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - МОЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:42

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