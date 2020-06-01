Про це повідомив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".
Дивися повний текст Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - МОЗ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:41
Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - МОЗ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - МОЗ.
Зараз переглядають цей форум: f-zhorzh і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|