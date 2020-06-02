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Після 22 червня карантин в
Україні можуть продовжити - МОЗ

Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - МОЗ
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:41

Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - МОЗ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".

Дивися повний текст Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - МОЗ.
R2
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Хватит уже врать людям. Забрехалися як собакі.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:06

закумарили со своим коронавирусом. В ДТП, сердечники и от других болезней умирают гораздо больше людей.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:17

  lov2108 написав:закумарили со своим коронавирусом. В ДТП, сердечники и от других болезней умирают гораздо больше людей.

В первый раз слышу, чтобы ДТП воздушно-капельным путем передавались. Или что инфарктом заразиться можно.
А анекдот про "гораздо больше людей" бразильцам рекомендую рассказать -- пусть посмеются...
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:52

  lov2108 написав:закумарили со своим коронавирусом. В ДТП, сердечники и от других болезней умирают гораздо больше людей.


так может карантин вообще не надо было вводить, чтобы и от короновируса умирало много? вы не в похоронном бюро, случайно, работаете?
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:54

Re: Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - М

А потом продолжат до 1 сентября.
Уже вся Украина без масок ходит, всем все равно!
cikos
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