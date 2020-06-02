Про це повідомив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".
Дивися повний текст Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - МОЗ.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:41
Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - МОЗ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - МОЗ.
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:06
закумарили со своим коронавирусом. В ДТП, сердечники и от других болезней умирают гораздо больше людей.
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:17
В первый раз слышу, чтобы ДТП воздушно-капельным путем передавались. Или что инфарктом заразиться можно.
А анекдот про "гораздо больше людей" бразильцам рекомендую рассказать -- пусть посмеются...
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:52
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:54
Re: Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - М
А потом продолжат до 1 сентября.
Уже вся Украина без масок ходит, всем все равно!
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