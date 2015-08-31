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Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:41
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".
Дивися повний текст Після 22 червня карантин в Україні можуть продовжити - МОЗ
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R2
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:42
Хватит уже врать людям. Забрехалися як собакі.
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demon0983886848
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:06
закумарили со своим коронавирусом. В ДТП, сердечники и от других болезней умирают гораздо больше людей.
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lov2108
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:17
lov2108 написав:
закумарили со своим коронавирусом. В ДТП, сердечники и от других болезней умирают гораздо больше людей.
В первый раз слышу, чтобы ДТП воздушно-капельным путем передавались. Или что инфарктом заразиться можно.
А анекдот про "гораздо больше людей" бразильцам рекомендую рассказать -- пусть посмеются...
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_hunter
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:52
lov2108 написав:
закумарили со своим коронавирусом. В ДТП, сердечники и от других болезней умирают гораздо больше людей.
так может карантин вообще не надо было вводить, чтобы и от короновируса умирало много? вы не в похоронном бюро, случайно, работаете?
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alter
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:54
А потом продолжат до 1 сентября.
Уже вся Украина без масок ходит, всем все равно!
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cikos
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Додано: Чет 04 чер, 2020 09:00
alter написав:
так может карантин вообще не надо было вводить, чтобы и от короновируса умирало много? вы не в похоронном бюро, случайно, работаете?
Кому надо, все умрут. С карантином чуть дольше некоторые протянут. Эта история надолго.
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Попаданец
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Додано: Чет 04 чер, 2020 10:16
Попаданец написав: alter написав:
так может карантин вообще не надо было вводить, чтобы и от короновируса умирало много? вы не в похоронном бюро, случайно, работаете?
Кому надо, все умрут. С карантином чуть дольше некоторые протянут. Эта история надолго.
Фиг с ними -- с теми, кому нада. Задача карантина в том, что бы те, кому "не надо" остались.
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_hunter
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Додано: Чет 04 чер, 2020 10:30
нема ніякої пандемії, просто тре менше красти
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Чет 04 чер, 2020 11:04
flyman написав:
нема ніякої пандемії, просто тре менше красти
А кто (и что) так ворует в Бразилии, что у них уже свободные стадионы начинают заканчиваться?..
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_hunter
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