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НБУ запускає в обіг нову монету
номіналом 10 грн (фото,...

НБУ запускає в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:19

НБУ запускає в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото,...

Пропонуємо до обговорення:
З 03 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стають дійсним платіжним засобом

Дивися повний текст НБУ запускає в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото, відео).
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:44

да они издеваются! пенсионеры и так плюются на эти новые монеты, т.к. невооруженным глазом нельзя отличить их номиналы, так они еще и 10 грн сделали в том-же цвете и того-же размера.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:58

  RomanTik написав:да они издеваются! пенсионеры и так плюются на эти новые монеты, т.к. невооруженным глазом нельзя отличить их номиналы, так они еще и 10 грн сделали в том-же цвете и того-же размера.

Нет, не издеваются. Издевались когда 5 грн монету выпустили. Поясню:
1 грн - маленькая, мужик в шапке
2 грн - маленькая, мужик в шапке
5 грн - маленькая, мужик в шапке
10 грн - наконец-то, мужик без шапки!
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:07

  RomanTik написав:да они издеваются! пенсионеры и так плюются на эти новые монеты, т.к. невооруженным глазом нельзя отличить их номиналы, так они еще и 10 грн сделали в том-же цвете и того-же размера.

Стимулируют переходить на безналичный расчет -- там копейки с лупой разглядывать не нужно...
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