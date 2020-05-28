|
|
|
НБУ запускає в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:19
Пропонуємо до обговорення:
З 03 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стають дійсним платіжним засобом
Дивися повний текст НБУ запускає в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото, відео)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88574
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:20
Тепер заживемо,пересічні!
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1984
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 519 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:21
Новые копейки
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11526
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6836 раз.
- Подякували: 3075 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:44
да они издеваются! пенсионеры и так плюются на эти новые монеты, т.к. невооруженным глазом нельзя отличить их номиналы, так они еще и 10 грн сделали в том-же цвете и того-же размера.
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2989
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 8560 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:58
RomanTik написав:
да они издеваются! пенсионеры и так плюются на эти новые монеты, т.к. невооруженным глазом нельзя отличить их номиналы, так они еще и 10 грн сделали в том-же цвете и того-же размера.
Нет, не издеваются. Издевались когда 5 грн монету выпустили. Поясню:
1 грн - маленькая, мужик в шапке
2 грн - маленькая, мужик в шапке
5 грн - маленькая, мужик в шапке
10 грн - наконец-то, мужик без шапки!
-
ЯЧитатель
-
-
- Повідомлень: 384
- З нами з: 15.03.13
- Подякував: 1464 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:07
RomanTik написав:
да они издеваются! пенсионеры и так плюются на эти новые монеты, т.к. невооруженным глазом нельзя отличить их номиналы, так они еще и 10 грн сделали в том-же цвете и того-же размера.
Стимулируют переходить на безналичный расчет -- там копейки с лупой разглядывать не нужно...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2310
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|