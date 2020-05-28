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НБУ запускає в обіг нову монету
номіналом 10 грн (фото,...

НБУ запускає в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:19

НБУ запускає в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото,...

Пропонуємо до обговорення:
З 03 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стають дійсним платіжним засобом

Дивися повний текст НБУ запускає в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото, відео).
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:44

да они издеваются! пенсионеры и так плюются на эти новые монеты, т.к. невооруженным глазом нельзя отличить их номиналы, так они еще и 10 грн сделали в том-же цвете и того-же размера.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:58

  RomanTik написав:да они издеваются! пенсионеры и так плюются на эти новые монеты, т.к. невооруженным глазом нельзя отличить их номиналы, так они еще и 10 грн сделали в том-же цвете и того-же размера.

Нет, не издеваются. Издевались когда 5 грн монету выпустили. Поясню:
1 грн - маленькая, мужик в шапке
2 грн - маленькая, мужик в шапке
5 грн - маленькая, мужик в шапке
10 грн - наконец-то, мужик без шапки!
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:07

  RomanTik написав:да они издеваются! пенсионеры и так плюются на эти новые монеты, т.к. невооруженным глазом нельзя отличить их номиналы, так они еще и 10 грн сделали в том-же цвете и того-же размера.

Стимулируют переходить на безналичный расчет -- там копейки с лупой разглядывать не нужно...
_hunter
 
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Причины замены вроде как и убедительные. Но я человек с нормальным зрением и в здравом уме далеко не всегда могу сразу понять номинал монеты :) Неужели трудно было при такой то экономической целесообразности дать монетам некие признаки которые позволили бы их быстро узнавать ? Рекомендовал бы выплачивать ЗП тем кто придумал их же творением с обязательной проверкой суммы не отходя от кассы ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:01

  Igorten написав:Причины замены вроде как и убедительные. Но я человек с нормальным зрением и в здравом уме далеко не всегда могу сразу понять номинал монеты :) Неужели трудно было при такой то экономической целесообразности дать монетам некие признаки которые позволили бы их быстро узнавать ? Рекомендовал бы выплачивать ЗП тем кто придумал их же творением с обязательной проверкой суммы не отходя от кассы ;)

Вот чесно: не представляю этой ситуации... -- нужно расчитаться в ларьке ночью, не вынимая всех монет из кармана? -- какие-то "расчеты на скорость"? -- не набрал нужную сумму монетами за 18 секунд -- одна копейка штрафа?..
Но решение "проблемы" я уже озвучивал: оплата картами -- там и сумма не округляется и сложением/вычитанием заниматься не нужно.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:02

Re: НБУ запускає в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото,.

питання до форумчан, хто зображений на монеті?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:09

  unicdima написав:питання до форумчан, хто зображений на монеті?


Ну хто ж точно знає ? Якийсь дядько з вусами . Кажуть , що Мазепа ...

А щодо монет - то найважче розрізняти 1 та 2 грн . Хоч би з жовтого металу якусь зробити - найкраще 2 грн . Або багатокутники почали робити ...
Востаннє редагувалось Puente в Сер 03 чер, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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