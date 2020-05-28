З 03 червня 2020 року монети номіналом 10 гривень стають дійсним платіжним засобом
Дивися повний текст НБУ запускає в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото, відео).
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:19
НБУ запускає в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ запускає в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото, відео).
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:44
да они издеваются! пенсионеры и так плюются на эти новые монеты, т.к. невооруженным глазом нельзя отличить их номиналы, так они еще и 10 грн сделали в том-же цвете и того-же размера.
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:58
Нет, не издеваются. Издевались когда 5 грн монету выпустили. Поясню:
1 грн - маленькая, мужик в шапке
2 грн - маленькая, мужик в шапке
5 грн - маленькая, мужик в шапке
10 грн - наконец-то, мужик без шапки!
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:07
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:40
Причины замены вроде как и убедительные. Но я человек с нормальным зрением и в здравом уме далеко не всегда могу сразу понять номинал монеты Неужели трудно было при такой то экономической целесообразности дать монетам некие признаки которые позволили бы их быстро узнавать ? Рекомендовал бы выплачивать ЗП тем кто придумал их же творением с обязательной проверкой суммы не отходя от кассы
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:01
Вот чесно: не представляю этой ситуации... -- нужно расчитаться в ларьке ночью, не вынимая всех монет из кармана? -- какие-то "расчеты на скорость"? -- не набрал нужную сумму монетами за 18 секунд -- одна копейка штрафа?..
Но решение "проблемы" я уже озвучивал: оплата картами -- там и сумма не округляется и сложением/вычитанием заниматься не нужно.
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:02
Re: НБУ запускає в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото,.
питання до форумчан, хто зображений на монеті?
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:09
Ну хто ж точно знає ? Якийсь дядько з вусами . Кажуть , що Мазепа ...
А щодо монет - то найважче розрізняти 1 та 2 грн . Хоч би з жовтого металу якусь зробити - найкраще 2 грн . Або багатокутники почали робити ...
Востаннє редагувалось Puente в Сер 03 чер, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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