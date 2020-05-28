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НБУ запускає в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото,...
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:11
_hunter написав:
Вот чесно:
В моем частном случае, я замечательно достаю купюры из отдела сумки, а вот с монетами таки нужно повозиться. Я не утверждаю что это проблема проблем, но можете согласиться, а можете не соглашаться, но неудобство наверно таки есть. В частности для людей преклонного возраста. Не раз вижу как им приходится протягивать руку с мелочью продавцу что бы тот выбрал нужные номиналы. И не раз находил в мелочи со сдачи российские монеты.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:34
Монета в 10 грн - очередное напоминание о бещенной инфляции под руководством НБУ.
К тому же все новые монеты крайне неудобны и одинаковые их легко спутать.
Вообще не понимаю зачем нужна монета 10 грн.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:10
_hunter написав: RomanTik написав:
да они издеваются! пенсионеры и так плюются на эти новые монеты, т.к. невооруженным глазом нельзя отличить их номиналы, так они еще и 10 грн сделали в том-же цвете и того-же размера.
Стимулируют переходить на безналичный расчет -- там копейки с лупой разглядывать не нужно...
мозок собі краще простимулювали б. якщо це законний спосіб платежу, то кому і як платити - справа особиста. зробити купюри різні за розміром і кольором змогли, а з монетами - "нє шмагла"? зробити 4 монети однакові за розміром і на вигляд - вверх долб..му. спробуйте ними розрахувати, наприклад, в громадському транспорті. а саме там, в т.ч., вони з великими "успіхом" ходитимуть.
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