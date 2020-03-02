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Антимонопольний комітет розпочав
реформу територіальних...

Антимонопольний комітет розпочав реформу територіальних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:22

Антимонопольний комітет розпочав реформу територіальних...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав реформу територіальних відділень. Планується замість 18 регіональних відділень створити 6 міжрегіональних.

Дивися повний текст Антимонопольний комітет розпочав реформу територіальних відділень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:22

ще б ті відділення почали працювати.
для початку з водоканалами.
igorbuda52
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