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Антимонопольний комітет розпочав реформу територіальних...
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:22
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав реформу територіальних відділень. Планується замість 18 регіональних відділень створити 6 міжрегіональних.
Дивися повний текст Антимонопольний комітет розпочав реформу територіальних відділень
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:22
ще б ті відділення почали працювати.
для початку з водоканалами.
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