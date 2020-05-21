RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада посилила соцгарантії
дітям під опікою і самотнім...

Рада посилила соцгарантії дітям під опікою і самотнім...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:28

Рада посилила соцгарантії дітям під опікою і самотнім...

Пропонуємо до обговорення:
Прийнятий закон передбачає збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку або піклування, з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а на дітей з інвалідністю – до 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Дивися повний текст Рада посилила соцгарантії дітям під опікою і самотнім пенсіонерам 80+.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88574
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:28

А пенсионеров с пенсией 1638 грн., которые живут в самом дорогом городе с бешеными ценами и работали причем не в бюджетной сфере - опять ПЕНКОМ ПОД ЗАД!?
freelanc
 
Повідомлень: 79
З нами з: 04.11.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:14

  freelanc написав:А пенсионеров с пенсией 1638 грн., которые живут в самом дорогом городе с бешеными ценами и работали причем не в бюджетной сфере - опять ПЕНКОМ ПОД ЗАД!?

Не совсем понял при чем тут бюджетная сфера, но в общих чертах да -- часть обязательств по содержанию перекладывают на детей/внуков.
Что, кстати, мешает продать трешку на липках и купить однушку в Боярке?.. -- или вообще в Крыжополе -- и комуналка поменьше и продукты дешевле.
_hunter
 
Повідомлень: 2311
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, lestat, Shram і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада ухвалила закон про національну інвентаризацію лісів
R2 » Вів 02 чер, 2020 16:05
3 260
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 07:56
Вкладчик1234
Рада ЄС остаточно погодила виділення Україні 1,2...
R2 » Сер 20 тра, 2020 17:42
2 427
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 08:57
_hunter
Активи корупціонерів: Рада зробила крок до повернення...
R2 » Чет 21 тра, 2020 08:30
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 08:30
Дилетант

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19168)
03.06.2020 11:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.