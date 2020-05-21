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Рада посилила соцгарантії дітям під опікою і самотнім...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:28
Пропонуємо до обговорення:
Прийнятий закон передбачає збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку або піклування, з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а на дітей з інвалідністю – до 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Дивися повний текст Рада посилила соцгарантії дітям під опікою і самотнім пенсіонерам 80+
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R2
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:28
А пенсионеров с пенсией 1638 грн., которые живут в самом дорогом городе с бешеными ценами и работали причем не в бюджетной сфере - опять ПЕНКОМ ПОД ЗАД!?
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freelanc
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:14
freelanc написав:
А пенсионеров с пенсией 1638 грн., которые живут в самом дорогом городе с бешеными ценами и работали причем не в бюджетной сфере - опять ПЕНКОМ ПОД ЗАД!?
Не совсем понял при чем тут бюджетная сфера, но в общих чертах да -- часть обязательств по содержанию перекладывают на детей/внуков.
Что, кстати, мешает продать трешку на липках и купить однушку в Боярке?.. -- или вообще в Крыжополе -- и комуналка поменьше и продукты дешевле.
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_hunter
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:50
freelanc написав: _hunter написав: freelanc написав:
А пенсионеров с пенсией 1638 грн., которые живут в самом дорогом городе с бешеными ценами и работали причем не в бюджетной сфере
- опять ПЕНКОМ ПОД ЗАД!?
Не совсем понял при чем тут бюджетная сфера, но в общих чертах да -- часть обязательств по содержанию перекладывают на детей/внуков.
Что, кстати, мешает продать трешку на липках и купить однушку в Боярке?.. -- или вообще в Крыжополе -- и комуналка поменьше и продукты дешевле.
Специально для зелеботов и чиновников: сами убирайтесь из Киева и верните в гос собственность служебное жилье
. Люди, которые пахали на бюджетников
, должны жить лучше тех же бюджетников, а нацистская власть кому угодно раздает деньги, но только не тем, кому должны.hunter, вы уже за декларировали доход полученный от круглосуточного хваления почти в каждой теме зенацистов и порицания людей?
Тут одно из двух: или жить в столице и не ныть про дороговизну, или совсем наоборот. Что кому больше нравится -- каждый сам решает.
Так всякие гос-общаги и так в гос-собственности. О чем речь идет?
Я запутался: пахали таки на бюджете или совсем наоборот?
Ну да -- диванному эксперту, конечно, лучше известно кто-кому-сколько должен...
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_hunter
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