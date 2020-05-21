RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада посилила соцгарантії
дітям під опікою і самотнім...

Рада посилила соцгарантії дітям під опікою і самотнім...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:28

Рада посилила соцгарантії дітям під опікою і самотнім...

Пропонуємо до обговорення:
Прийнятий закон передбачає збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку або піклування, з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а на дітей з інвалідністю – до 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Дивися повний текст Рада посилила соцгарантії дітям під опікою і самотнім пенсіонерам 80+.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88581
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:28

А пенсионеров с пенсией 1638 грн., которые живут в самом дорогом городе с бешеными ценами и работали причем не в бюджетной сфере - опять ПЕНКОМ ПОД ЗАД!?
freelanc
 
Повідомлень: 79
З нами з: 04.11.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:14

  freelanc написав:А пенсионеров с пенсией 1638 грн., которые живут в самом дорогом городе с бешеными ценами и работали причем не в бюджетной сфере - опять ПЕНКОМ ПОД ЗАД!?

Не совсем понял при чем тут бюджетная сфера, но в общих чертах да -- часть обязательств по содержанию перекладывают на детей/внуков.
Что, кстати, мешает продать трешку на липках и купить однушку в Боярке?.. -- или вообще в Крыжополе -- и комуналка поменьше и продукты дешевле.
_hunter
 
Повідомлень: 2317
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:50

  freelanc написав:
  _hunter написав:
  freelanc написав:А пенсионеров с пенсией 1638 грн., которые живут в самом дорогом городе с бешеными ценами и работали причем не в бюджетной сфере - опять ПЕНКОМ ПОД ЗАД!?

Не совсем понял при чем тут бюджетная сфера, но в общих чертах да -- часть обязательств по содержанию перекладывают на детей/внуков.
Что, кстати, мешает продать трешку на липках и купить однушку в Боярке?.. -- или вообще в Крыжополе -- и комуналка поменьше и продукты дешевле.

Специально для зелеботов и чиновников: сами убирайтесь из Киева и верните в гос собственность служебное жилье. Люди, которые пахали на бюджетников, должны жить лучше тех же бюджетников, а нацистская власть кому угодно раздает деньги, но только не тем, кому должны.

hunter, вы уже за декларировали доход полученный от круглосуточного хваления почти в каждой теме зенацистов и порицания людей?

Тут одно из двух: или жить в столице и не ныть про дороговизну, или совсем наоборот. Что кому больше нравится -- каждый сам решает.
Так всякие гос-общаги и так в гос-собственности. О чем речь идет?
Я запутался: пахали таки на бюджете или совсем наоборот?
Ну да -- диванному эксперту, конечно, лучше известно кто-кому-сколько должен...
_hunter
 
Повідомлень: 2317
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:25

Несправедливое отношение к труженикам госсектора к пенсионерам. Платили с 1991 года нищенские зарплаты мы жили в проголодь работая. Сейчас пенсии так же нехватает на самое необходимое за ценами не угнаться гречка 36-40 гривен за кило!?..!!! Масло сливочное 50-90 гр. Творог 130 гр. Молоко 25-30 гр. Картошка 25-30 гр. Рыба 80-500 гр. Клубника 150гр. Коммунальные платежи 850 на одного+моющие средства+интернет+телефон. Опять приходится голодать, на обувь и зимнюю одежду денег нет за квартиру надо платить, УЗИ в нашей районной поликлинике платно для пенсионеров, лекарства не дешево ... Медкомисия при устройстве на работу 600 гр. В Киеве на асфальте картошка не растет и продать нечего. В Киеве 70х-80х годах городским рабочим предлагали бесплатную землю для поддержания семьи горожан. А также были развозки к огородам. А сейчас на большую зарплату без знакомства не устроиться и вообще на работу не берут после 40. На сайте работа в объявлениях указан возраст до 30-35 лет, а после 35 что делать? где деньги брать? Вы тоже станете стариками. Объявлений много с обещаниями больших зарплат и с бесплатными скрытыми стажировками крадут у людей время, а на работу не берут. Безработица.
kfdhf02105
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада ухвалила закон про національну інвентаризацію лісів
R2 » Вів 02 чер, 2020 16:05
3 278
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 07:56
Вкладчик1234
Рада ЄС остаточно погодила виділення Україні 1,2...
R2 » Сер 20 тра, 2020 17:42
2 429
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 08:57
_hunter
Активи корупціонерів: Рада зробила крок до повернення...
R2 » Чет 21 тра, 2020 08:30
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 08:30
Дилетант

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.