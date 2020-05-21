Рада посилила соцгарантії дітям під опікою і самотнім...

Додано: Сер 03 чер, 2020 15:25

Несправедливое отношение к труженикам госсектора к пенсионерам. Платили с 1991 года нищенские зарплаты мы жили в проголодь работая. Сейчас пенсии так же нехватает на самое необходимое за ценами не угнаться гречка 36-40 гривен за кило!?..!!! Масло сливочное 50-90 гр. Творог 130 гр. Молоко 25-30 гр. Картошка 25-30 гр. Рыба 80-500 гр. Клубника 150гр. Коммунальные платежи 850 на одного+моющие средства+интернет+телефон. Опять приходится голодать, на обувь и зимнюю одежду денег нет за квартиру надо платить, УЗИ в нашей районной поликлинике платно для пенсионеров, лекарства не дешево ... Медкомисия при устройстве на работу 600 гр. В Киеве на асфальте картошка не растет и продать нечего. В Киеве 70х-80х годах городским рабочим предлагали бесплатную землю для поддержания семьи горожан. А также были развозки к огородам. А сейчас на большую зарплату без знакомства не устроиться и вообще на работу не берут после 40. На сайте работа в объявлениях указан возраст до 30-35 лет, а после 35 что делать? где деньги брать? Вы тоже станете стариками. Объявлений много с обещаниями больших зарплат и с бесплатными скрытыми стажировками крадут у людей время, а на работу не берут. Безработица.