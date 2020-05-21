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Рада посилила соцгарантії дітям під опікою і самотнім...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:28
Пропонуємо до обговорення:
Прийнятий закон передбачає збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку або піклування, з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а на дітей з інвалідністю – до 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Дивися повний текст Рада посилила соцгарантії дітям під опікою і самотнім пенсіонерам 80+
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R2
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:28
А пенсионеров с пенсией 1638 грн., которые живут в самом дорогом городе с бешеными ценами и работали причем не в бюджетной сфере - опять ПЕНКОМ ПОД ЗАД!?
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freelanc
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:14
freelanc написав:
А пенсионеров с пенсией 1638 грн., которые живут в самом дорогом городе с бешеными ценами и работали причем не в бюджетной сфере - опять ПЕНКОМ ПОД ЗАД!?
Не совсем понял при чем тут бюджетная сфера, но в общих чертах да -- часть обязательств по содержанию перекладывают на детей/внуков.
Что, кстати, мешает продать трешку на липках и купить однушку в Боярке?.. -- или вообще в Крыжополе -- и комуналка поменьше и продукты дешевле.
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_hunter
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:50
freelanc написав: _hunter написав: freelanc написав:
А пенсионеров с пенсией 1638 грн., которые живут в самом дорогом городе с бешеными ценами и работали причем не в бюджетной сфере
- опять ПЕНКОМ ПОД ЗАД!?
Не совсем понял при чем тут бюджетная сфера, но в общих чертах да -- часть обязательств по содержанию перекладывают на детей/внуков.
Что, кстати, мешает продать трешку на липках и купить однушку в Боярке?.. -- или вообще в Крыжополе -- и комуналка поменьше и продукты дешевле.
Специально для зелеботов и чиновников: сами убирайтесь из Киева и верните в гос собственность служебное жилье
. Люди, которые пахали на бюджетников
, должны жить лучше тех же бюджетников, а нацистская власть кому угодно раздает деньги, но только не тем, кому должны.hunter, вы уже за декларировали доход полученный от круглосуточного хваления почти в каждой теме зенацистов и порицания людей?
Тут одно из двух: или жить в столице и не ныть про дороговизну, или совсем наоборот. Что кому больше нравится -- каждый сам решает.
Так всякие гос-общаги и так в гос-собственности. О чем речь идет?
Я запутался: пахали таки на бюджете или совсем наоборот?
Ну да -- диванному эксперту, конечно, лучше известно кто-кому-сколько должен...
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_hunter
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:25
Несправедливое отношение к труженикам госсектора к пенсионерам. Платили с 1991 года нищенские зарплаты мы жили в проголодь работая. Сейчас пенсии так же нехватает на самое необходимое за ценами не угнаться гречка 36-40 гривен за кило!?..!!! Масло сливочное 50-90 гр. Творог 130 гр. Молоко 25-30 гр. Картошка 25-30 гр. Рыба 80-500 гр. Клубника 150гр. Коммунальные платежи 850 на одного+моющие средства+интернет+телефон. Опять приходится голодать, на обувь и зимнюю одежду денег нет за квартиру надо платить, УЗИ в нашей районной поликлинике платно для пенсионеров, лекарства не дешево ... Медкомисия при устройстве на работу 600 гр. В Киеве на асфальте картошка не растет и продать нечего. В Киеве 70х-80х годах городским рабочим предлагали бесплатную землю для поддержания семьи горожан. А также были развозки к огородам. А сейчас на большую зарплату без знакомства не устроиться и вообще на работу не берут после 40. На сайте работа в объявлениях указан возраст до 30-35 лет, а после 35 что делать? где деньги брать? Вы тоже станете стариками. Объявлений много с обещаниями больших зарплат и с бесплатными скрытыми стажировками крадут у людей время, а на работу не берут. Безработица.
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kfdhf02105
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:14
Хоть не 150+.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:57
_hunter Однушка в Боярке-25000 usd min.(гостинка) Вода пока 42 грн./м3 Отопление при 21 м. кв.-2000 мес. Газ и электрика по счетчику. ЖЕК+вывоз мусора-370 грн. Продукты дороже на 20% (Например рыба скумбрия Боярка 110 грн/ кг, Киев 80 грн/кг) Хотите квартиру в Боярке?
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romiks2009
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:23
romiks2009 написав:_hunter Однушка в Боярке-25000 usd
min.(гостинка) Вода пока 42 грн./м3 Отопление при 21 м. кв.-2000 мес. Газ и электрика по счетчику. ЖЕК+вывоз мусора-370 грн. Продукты дороже на 20% (Например рыба скумбрия Боярка 110 грн/ кг, Киев 80 грн/кг) Хотите квартиру в Боярке?
ОК, если уж к "буквам" цепляемся -- трешка на липках -- сколько будет?..
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_hunter
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:22
На липках ни у кого нет пенсии 1638 грн.! Там пенсии по 60 тысяч., судьи, прокуроры. Но тролли этот факт обходят стороной.
А в гостинке на троещине - да. Если продать, то денег хватит только на аренду.
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freelanc
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:25
Нигде и никогда не было таких безумных и наглых нацистов при власти, как сейчас.
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