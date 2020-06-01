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Зеленський пояснив, як
вирішити проблему “кадрового...

Зеленський пояснив, як вирішити проблему “кадрового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:09

Зеленський пояснив, як вирішити проблему “кадрового...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні існує кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта.

Дивися повний текст Зеленський пояснив, як вирішити проблему “кадрового голоду” в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:09

У меня вопрос
где и что "Зеленский объяснил, как решить проблему"?
mulder_vik
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