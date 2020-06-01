В Україні існує кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта.
Дивися повний текст Зеленський пояснив, як вирішити проблему “кадрового голоду” в Україні.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:09
Зеленський пояснив, як вирішити проблему “кадрового...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пояснив, як вирішити проблему “кадрового голоду” в Україні.
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:39
Проблема в том что без опыта работы работы не куда не берут, и зп маленькая. Так вот объясните откуда в студента после оканчания высшего учебного заведения опыт работы????!!! А по по воду зп я вопще молчу, если наш президент говорит что 5000 зп это не бедность.... Вы равняетесь на Европу, но нам до неё как до луны раком. В нас не производства, ни економики, и ещё вводят везде зно...
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:48
Когда работодатели будут платить хотя бы как в Польше, проблема решится сама собой. Других методов лечения не существует.
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:52
Люди как уезжали из Украины так и будут это делать и нечего не поменяться
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:56
Re: Зеленський пояснив, як вирішити проблему “кадрового...
Для того что-бы в Украине кадровый вопрос решало образование, нужно наладить систему образования. Никому на работе уже не нужны пустые, купленные дипломы.
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:10
ключове - Зеленський пояснив.
вже не знаю- чи плакати, чи ще сміятися.
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