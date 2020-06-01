Зеленський пояснив, як вирішити проблему “кадрового...

Додано: Сер 03 чер, 2020 18:01

cikos а вот это Вы зря. Есть все таки толк от образования в Украине. Вот пришел человек, стал студентом, начал постигать науки, развиваться интеллектуально и к нему, как к уже умному и образованному человеку, приходит умная мысль, что перреспектив в этой стране у него нуль и он, уезжает за границу. Глупый студент до такой мысли не додумается, остается. А если студент глупый, но его родители имеют отношение к тем мышам, которые съели 200000 тонн зерна, он остаётся в стране и занимает высшие должности, но весь парадокс в том, что низшие должности занимают те студенты, которые недостаточно умные, что бы понять, что отсюда нужно уезжать. И как следствие никто не понимает, что делать, кроме тех действий, которым научили родители - это я о съеденом зерне. Но, для того, что бы его съесть, нужно его как то туда подложить, а остались уже только тупые. В результате, кормовая база мышей становится меньше. Но, все таки хоть какое то образование оставшиеся получили, поэтому, название происходящему ещё придумать могут - кадровый голод. Ну вот, подитожывая, образование таки пока есть и мы все можем лицезреть его плоды...