В Україні існує кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта.
Дивися повний текст Зеленський пояснив, як вирішити проблему “кадрового голоду” в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:09
Зеленський пояснив, як вирішити проблему “кадрового...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пояснив, як вирішити проблему “кадрового голоду” в Україні.
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:39
Проблема в том что без опыта работы работы не куда не берут, и зп маленькая. Так вот объясните откуда в студента после оканчания высшего учебного заведения опыт работы????!!! А по по воду зп я вопще молчу, если наш президент говорит что 5000 зп это не бедность.... Вы равняетесь на Европу, но нам до неё как до луны раком. В нас не производства, ни економики, и ещё вводят везде зно...
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:48
Когда работодатели будут платить хотя бы как в Польше, проблема решится сама собой. Других методов лечения не существует.
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:52
Люди как уезжали из Украины так и будут это делать и нечего не поменяться
Додано: Сер 03 чер, 2020 13:56
Re: Зеленський пояснив, як вирішити проблему “кадрового...
Для того что-бы в Украине кадровый вопрос решало образование, нужно наладить систему образования. Никому на работе уже не нужны пустые, купленные дипломы.
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:10
ключове - Зеленський пояснив.
вже не знаю- чи плакати, чи ще сміятися.
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:01
cikos а вот это Вы зря. Есть все таки толк от образования в Украине. Вот пришел человек, стал студентом, начал постигать науки, развиваться интеллектуально и к нему, как к уже умному и образованному человеку, приходит умная мысль, что перреспектив в этой стране у него нуль и он, уезжает за границу. Глупый студент до такой мысли не додумается, остается. А если студент глупый, но его родители имеют отношение к тем мышам, которые съели 200000 тонн зерна, он остаётся в стране и занимает высшие должности, но весь парадокс в том, что низшие должности занимают те студенты, которые недостаточно умные, что бы понять, что отсюда нужно уезжать. И как следствие никто не понимает, что делать, кроме тех действий, которым научили родители - это я о съеденом зерне. Но, для того, что бы его съесть, нужно его как то туда подложить, а остались уже только тупые. В результате, кормовая база мышей становится меньше. Но, все таки хоть какое то образование оставшиеся получили, поэтому, название происходящему ещё придумать могут - кадровый голод. Ну вот, подитожывая, образование таки пока есть и мы все можем лицезреть его плоды...
Додано: Сер 03 чер, 2020 20:16
До тех пор пока у нас работодатель будет думать что он предоставляет работу для сотрудника, а не даёт возможность ЗАРАБОТАТЬ, и пока наши работяги будут ходить на работу а не идти ЗАРАБАТЫВАТЬ, то и будет совок в головах.
|