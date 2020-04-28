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ПФУ почав фінансування
пенсій за червень

ПФУ почав фінансування пенсій за червень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:08

ПФУ почав фінансування пенсій за червень

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 2 червня, 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій червня.

Дивися повний текст ПФУ почав фінансування пенсій за червень.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:08

..почему не дают динамику изменения ДЕФИЦИТА ПФУ?!.. также можно присовокупить прогнозные данные по ожидаемому приросту//убыли количества пенсионеров, их пенсионных начислений... и т.д..
maestro71
 
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