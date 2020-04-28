У вівторок, 2 червня, 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій червня.
Дивися повний текст ПФУ почав фінансування пенсій за червень.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:08
ПФУ почав фінансування пенсій за червень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПФУ почав фінансування пенсій за червень.
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:08
..почему не дают динамику изменения ДЕФИЦИТА ПФУ?!.. также можно присовокупить прогнозные данные по ожидаемому приросту//убыли количества пенсионеров, их пенсионных начислений... и т.д..
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