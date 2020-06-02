|
|
В Україні планують запровадити платний проїзд для фур
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:35
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровані законопроекти №3544 і №3545, які передбачають введення плати за користування автомобільними дорогами для вантажного транспорту з дозволеною загальною масою 12 тонн і більше.
Дивися повний текст В Україні планують запровадити платний проїзд для фур
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88576
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
, elitvinova
і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор