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В Україні планують запровадити
платний проїзд для фур

В Україні планують запровадити платний проїзд для фур
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:35

В Україні планують запровадити платний проїзд для фур

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровані законопроекти №3544 і №3545, які передбачають введення плати за користування автомобільними дорогами для вантажного транспорту з дозволеною загальною масою 12 тонн і більше.

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