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В Україні запустили додаток
для оплати штрафів за...

В Україні запустили додаток для оплати штрафів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:17

В Україні запустили додаток для оплати штрафів за...

Пропонуємо до обговорення:
Також в державному додатку "Штрафи ПДР" є інформація про розміщення на карті камер автофіксації порушень.

Дивися повний текст В Україні запустили додаток для оплати штрафів за порушення ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:17

А в "ДІЯ" нельзя было это добавить, зачем плодить приложения ? Так хоть какая то польза от "ДІЯ" была бы. Я за то, что права спустя пол года так и не подтянулись с учетом успешно пройденных 2-х верификаций и приложение остается для меня "мертвым" :)
Igorten
 
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