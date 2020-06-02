Також в державному додатку "Штрафи ПДР" є інформація про розміщення на карті камер автофіксації порушень.
Дивися повний текст В Україні запустили додаток для оплати штрафів за порушення ПДР.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:17
В Україні запустили додаток для оплати штрафів за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запустили додаток для оплати штрафів за порушення ПДР.
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:17
А в "ДІЯ" нельзя было это добавить, зачем плодить приложения ? Так хоть какая то польза от "ДІЯ" была бы. Я за то, что права спустя пол года так и не подтянулись с учетом успешно пройденных 2-х верификаций и приложение остается для меня "мертвым" :)
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:53
Так кушать они не просят. И вот прямо все-все приложения ставить вообще необязательно.
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