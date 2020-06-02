RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні запустили додаток
для оплати штрафів за...

В Україні запустили додаток для оплати штрафів за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:17

В Україні запустили додаток для оплати штрафів за...

Пропонуємо до обговорення:
Також в державному додатку "Штрафи ПДР" є інформація про розміщення на карті камер автофіксації порушень.

Дивися повний текст В Україні запустили додаток для оплати штрафів за порушення ПДР.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88584
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:17

А в "ДІЯ" нельзя было это добавить, зачем плодить приложения ? Так хоть какая то польза от "ДІЯ" была бы. Я за то, что права спустя пол года так и не подтянулись с учетом успешно пройденных 2-х верификаций и приложение остается для меня "мертвым" :)
Igorten
 
Повідомлень: 3924
З нами з: 01.11.11
Подякував: 36 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:53

  Igorten написав:А в "ДІЯ" нельзя было это добавить, зачем плодить приложения ? Так хоть какая то польза от "ДІЯ" была бы. Я за то, что права спустя пол года так и не подтянулись с учетом успешно пройденных 2-х верификаций и приложение остается для меня "мертвым" :)

Так кушать они не просят. И вот прямо все-все приложения ставить вообще необязательно.
_hunter
 
Повідомлень: 2320
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:39

Re: В Україні запустили додаток для оплати штрафів за...

  _hunter написав:Так кушать они не просят. И вот прямо все-все приложения ставить вообще необязательно.


Согласен, тем более что на разработке приложения можно еще и срубить бабла :)
Igorten
 
Повідомлень: 3924
З нами з: 01.11.11
Подякував: 36 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:50

  Igorten написав:
  _hunter написав:Так кушать они не просят. И вот прямо все-все приложения ставить вообще необязательно.


Согласен, тем более что на разработке приложения можно еще и срубить бабла :)

Бабло в любом случае платить придется. Или в ДИЕ эта возможность сама-собой самозародится?
_hunter
 
Повідомлень: 2320
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:05

Re: В Україні запустили додаток для оплати штрафів за...

  _hunter написав:Бабло в любом случае платить придется. Или в ДИЕ эта возможность сама-собой самозародится?

Можно допилить готовое, а можно изобретать велосипед. Можно пользоваться одним, а можно что бы каждая структура плодила свое. А так в общем какая разница, купить главное телефон большим объемом памяти, много разных иконок, красота :)
Ну да ладно, чем именно конкретно вложить уведомления о штрафах в ДІЯ вас так "оскорбляет" ??? Скачавших более 2 млн. Протестировано. Имеет отлаженный механизм работы с базами и авторизации посредством банка. Там допиливать мелочи.
Igorten
 
Повідомлень: 3924
З нами з: 01.11.11
Подякував: 36 раз.
Подякували: 1198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:18

  _hunter написав:Так кушать они не просят. И вот прямо все-все приложения ставить вообще необязательно.

Логично про то что кушать не просят. Поэтому имеет смысл даже функционал Дiя разделить на несколько отдельных приложений. В одном приложении - водительское удостоверение. В другом - страховка. В третьем - транспортные средства..
Евгений Н.
 
Повідомлень: 421
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:25

  Igorten написав:
  _hunter написав:Бабло в любом случае платить придется. Или в ДИЕ эта возможность сама-собой самозародится?

Можно допилить готовое, а можно изобретать велосипед. Можно пользоваться одним, а можно что бы каждая структура плодила свое. А так в общем какая разница, купить главное телефон большим объемом памяти, много разных иконок, красота :)
Ну да ладно, чем именно конкретно вложить уведомления о штрафах в ДІЯ вас так "оскорбляет" ??? Скачавших более 2 млн. Протестировано. Имеет отлаженный механизм работы с базами и авторизации посредством банка. Там допиливать мелочи.

Ничем не "оскорбляет" -- уведомление о штрафах там и так давно есть...
Допиливать там собственно основной функционал -- "оплата штрафов". Потому как само приложение-пустышку наваять -- день работы студента-практиканта.
Я не понял -- на вашей версии Андроида весь "учет" по иконками идет? -- как на старых Нокиях -- 100 СМСок и не одной более?
_hunter
 
Повідомлень: 2320
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, TUR і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід
R2 » Сер 03 чер, 2020 15:37
2 96
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 16:25
_hunter
Україні потрібні не "інвестняні", а захист власності від...
R2 » Сер 03 чер, 2020 15:44
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 15:44
Галина441
ЄІБ надасть Україні 300 млн євро кредиту на...
R2 » Сер 03 чер, 2020 14:28
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 14:29
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.