Також в державному додатку "Штрафи ПДР" є інформація про розміщення на карті камер автофіксації порушень.
Дивися повний текст В Україні запустили додаток для оплати штрафів за порушення ПДР.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:17
В Україні запустили додаток для оплати штрафів за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запустили додаток для оплати штрафів за порушення ПДР.
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:17
А в "ДІЯ" нельзя было это добавить, зачем плодить приложения ? Так хоть какая то польза от "ДІЯ" была бы. Я за то, что права спустя пол года так и не подтянулись с учетом успешно пройденных 2-х верификаций и приложение остается для меня "мертвым" :)
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:53
Так кушать они не просят. И вот прямо все-все приложения ставить вообще необязательно.
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:39
Re: В Україні запустили додаток для оплати штрафів за...
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:50
Додано: Сер 03 чер, 2020 17:05
Re: В Україні запустили додаток для оплати штрафів за...
Можно допилить готовое, а можно изобретать велосипед. Можно пользоваться одним, а можно что бы каждая структура плодила свое. А так в общем какая разница, купить главное телефон большим объемом памяти, много разных иконок, красота
Ну да ладно, чем именно конкретно вложить уведомления о штрафах в ДІЯ вас так "оскорбляет" ??? Скачавших более 2 млн. Протестировано. Имеет отлаженный механизм работы с базами и авторизации посредством банка. Там допиливать мелочи.
Додано: Сер 03 чер, 2020 17:18
Логично про то что кушать не просят. Поэтому имеет смысл даже функционал Дiя разделить на несколько отдельных приложений. В одном приложении - водительское удостоверение. В другом - страховка. В третьем - транспортные средства..
Додано: Сер 03 чер, 2020 17:25
Ничем не "оскорбляет" -- уведомление о штрафах там и так давно есть...
Допиливать там собственно основной функционал -- "оплата штрафов". Потому как само приложение-пустышку наваять -- день работы студента-практиканта.
Я не понял -- на вашей версии Андроида весь "учет" по иконками идет? -- как на старых Нокиях -- 100 СМСок и не одной более?
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