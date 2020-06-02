Користувач зможе створювати нагадування про важливі майбутні події та справи безпосередньо всередині програми.
Дивися повний текст Viber отримав нову функцію “Незабудка”.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:27
Viber отримав нову функцію “Незабудка”
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Viber отримав нову функцію “Незабудка”.
Зараз переглядають цей форум: andrew_harashenko і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|