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Viber отримав нову
функцію “Незабудка”

Viber отримав нову функцію “Незабудка”
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:27

Viber отримав нову функцію “Незабудка”

Пропонуємо до обговорення:
Користувач зможе створювати нагадування про важливі майбутні події та справи безпосередньо всередині програми.

Дивися повний текст Viber отримав нову функцію “Незабудка”.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:27

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