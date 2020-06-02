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ЄІБ надасть Україні 300
млн євро кредиту на...

ЄІБ надасть Україні 300 млн євро кредиту на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:28

ЄІБ надасть Україні 300 млн євро кредиту на...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський інвестиційний банк планує надати Україні 300 млн євро кредиту для широкомасштабної термомодернізації будівель громадського сектору.

Дивися повний текст ЄІБ надасть Україні 300 млн євро кредиту на енергоефективність.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:29

АЭС останавливают, потому что энергию некуда девать а мы будем брать кредиты для повышения энергоэффективности? Стоит ли такая "овчинка" вычинки?
blueiceua
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