Європейський інвестиційний банк планує надати Україні 300 млн євро кредиту для широкомасштабної термомодернізації будівель громадського сектору.
Дивися повний текст ЄІБ надасть Україні 300 млн євро кредиту на енергоефективність.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:28
ЄІБ надасть Україні 300 млн євро кредиту на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄІБ надасть Україні 300 млн євро кредиту на енергоефективність.
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:29
АЭС останавливают, потому что энергию некуда девать а мы будем брать кредиты для повышения энергоэффективности? Стоит ли такая "овчинка" вычинки?
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