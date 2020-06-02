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В Україні запровадять
Гарантований мінімальний дохід

В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:37

В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України планує створити цільову програму.

Дивися повний текст В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід.
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..лавры Швейцарии не дают спокойно спать КМУ ?!..
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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