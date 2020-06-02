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В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 15:37
Пропонуємо до обговорення:
Уряд України планує створити цільову програму.
Дивися повний текст В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід
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R2
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:38
..лавры Швейцарии не дают спокойно спать КМУ ?!..
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maestro71
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Додано: Сер 03 чер, 2020 16:25
maestro71 написав:
..лавры Швейцарии не дают спокойно спать КМУ ?!..
Не путайте БОД/ББД с ГМД -- с очень высокой вероятностью второй "тунеядцам" платить не будут.
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_hunter
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