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В Україні запровадять
Гарантований мінімальний дохід

В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:37

В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України планує створити цільову програму.

Дивися повний текст В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:38

..лавры Швейцарии не дают спокойно спать КМУ ?!..
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:25

  maestro71 написав:..лавры Швейцарии не дают спокойно спать КМУ ?!..

Не путайте БОД/ББД с ГМД -- с очень высокой вероятностью второй "тунеядцам" платить не будут.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:59

Пока они будут планировать, люди с голода передОхнут.
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:45

Для бедных пора открывать Фуд Бэнки, куда у нас девается просрочка непонятно.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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