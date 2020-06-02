Уряд України планує створити цільову програму.
Дивися повний текст В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:37
В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід.
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:25
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:45
Для бедных пора открывать Фуд Бэнки, куда у нас девается просрочка непонятно.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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