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В Україні запровадять
Гарантований мінімальний дохід

В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:37

В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України планує створити цільову програму.

Дивися повний текст В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:38

..лавры Швейцарии не дают спокойно спать КМУ ?!..
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:25

  maestro71 написав:..лавры Швейцарии не дают спокойно спать КМУ ?!..

Не путайте БОД/ББД с ГМД -- с очень высокой вероятностью второй "тунеядцам" платить не будут.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:45

Для бедных пора открывать Фуд Бэнки, куда у нас девается просрочка непонятно.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:41

А ту категорию людей которые оформили уход за человеком и получают от государства оплату своего труда месячно 200гр? Да да именно 200гр в месяц и при том что официально нельзя работать иначе снимут уход. Государство подумало, что этой категории надо было бы установить хотя бы минимальную оплату? Как жить на 200гр? Это кошки на скромную еду в месяц не хватит. Что господа скажите на это? Издевательство и геноцид.
e_a_rutkiewicz
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:45

Может,для начала,Шмыгаль поднял бы пенсии тем,кто до сих пор получает 1700 гривен?Или лучше пусть космические корабли бороздят просторы вселенной?Гочарук номер 2.Чёрная метка.Низложен.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:16

Пенсии мин. Около 1700 грн. , это было бы смешно , если бы не было так отвратительно противно - подачка , милостыня ? Стыд и позор для УВАЖАЮЩЕГО себя государства.
olgakosuk
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:12

  Scotch написав:Может,для начала,Шмыгаль поднял бы пенсии тем,кто до сих пор получает 1700 гривен?Или лучше пусть космические корабли бороздят просторы вселенной?Гочарук номер 2.Чёрная метка.Низложен.

И так "дыра" в 173 лярда -- куда уже повышать???
_hunter
 
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