Уряд України планує створити цільову програму.
Дивися повний текст В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:37
В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід.
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:25
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:45
Для бедных пора открывать Фуд Бэнки, куда у нас девается просрочка непонятно.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Сер 03 чер, 2020 21:41
А ту категорию людей которые оформили уход за человеком и получают от государства оплату своего труда месячно 200гр? Да да именно 200гр в месяц и при том что официально нельзя работать иначе снимут уход. Государство подумало, что этой категории надо было бы установить хотя бы минимальную оплату? Как жить на 200гр? Это кошки на скромную еду в месяц не хватит. Что господа скажите на это? Издевательство и геноцид.
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:45
Может,для начала,Шмыгаль поднял бы пенсии тем,кто до сих пор получает 1700 гривен?Или лучше пусть космические корабли бороздят просторы вселенной?Гочарук номер 2.Чёрная метка.Низложен.
Додано: Чет 04 чер, 2020 09:16
Пенсии мин. Около 1700 грн. , это было бы смешно , если бы не было так отвратительно противно - подачка , милостыня ? Стыд и позор для УВАЖАЮЩЕГО себя государства.
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:12
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:12
В Метро когда то видел просрочку на пару дней продавили задешево. В основном ее сдают на переработку.
И киоски по бесплатной еде у нас в Киеве давно.
Зе-Чмо
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