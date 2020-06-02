Про це заявляють експерти, передає УНН.
Дивися повний текст Україні потрібні не \"інвестняні\", а захист власності від рейдерів - експерти.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:44
Україні потрібні не "інвестняні", а захист власності від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україні потрібні не \"інвестняні\", а захист власності від рейдерів - експерти.
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