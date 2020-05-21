RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Активи банку Порошенка в 2019
р. скоротилися в 3,2 разу

Активи банку Порошенка в 2019 р. скоротилися в 3,2 разу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:38

Активи банку Порошенка в 2019 р. скоротилися в 3,2 разу

Пропонуємо до обговорення:
Минулого року МІБ задекларував 57,18 млн грн чистого прибутку.

Дивися повний текст Активи банку Порошенка в 2019 р. скоротилися в 3,2 разу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88584
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:38

Клиенты бегут благодаря политиканству зельцмана. Боятся что "новые лица" разорят банк.
a_kymlach
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 25.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, TUR і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Головний офіс банку «Надра» продають за 128 млн грн
R2 » Сер 27 тра, 2020 20:52
1 215
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 20:52
LutsMan
Україна націлилася на ТОП-30 рейтингу Світового банку
R2 » Вів 26 тра, 2020 16:09
1 174
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2020 16:10
nazarradchenko
"Укрпошта" отримає функції банку: деталі нововведення
R2 » Чет 21 тра, 2020 12:44
1 280
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 15:05
Tamagoch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.