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Депутати попередньо підтримали дозвіл українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:42
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з пояснювальною запискою, чинне сьогодні законодавство України відносно вільно дозволяє змінювати ім’я або прізвище.
Дивися повний текст Депутати попередньо підтримали дозвіл українцям змінювати своє по батькові
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Додано: Сер 03 чер, 2020 16:42
Таки решили проблему проблем :)
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