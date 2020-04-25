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Депутати попередньо
підтримали дозвіл українцям...

Депутати попередньо підтримали дозвіл українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:42

Депутати попередньо підтримали дозвіл українцям...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з пояснювальною запискою, чинне сьогодні законодавство України відносно вільно дозволяє змінювати ім’я або прізвище.

Дивися повний текст Депутати попередньо підтримали дозвіл українцям змінювати своє по батькові.
R2
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