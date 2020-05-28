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Уряд змінив програму "5-7-9%" на кредити під 0%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 17:00
Пропонуємо до обговорення:
Програма дозволяє рефінансувати старі кредити для малого бізнесу.
Дивися повний текст Уряд змінив програму \"5-7-9%\" на кредити під 0%
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:00
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