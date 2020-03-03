Гетманцев все имущество записал на маму

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Yury Bogdanov 9 hours ago Реформаторы, которых мы заслужили
Вчера выяснилось, что любитель "все в белую" и "кассовый аппарат в каждый дом" Даниил Гетманцев все имущество (квартиры, машины и даже часть кэша) записал на маму.
Фискализатор и прозрачник чёртов.
Вспоминается римский деятель 4 века до н.э. Лициний Столон.
Как консул он инициировал земельную реформу, которой хотел ограничить количество земли в одних руках. Ну чтобы богатые олигархи не обогащались, а простой народ не страдал. И все платили налоги, конечно.
Но он же первый закон и нарушил. При этом выделил означенный кусок земли ещё и своему сыну
Отличие от Гетманцева в том, что Столон был наказан. Оштрафован на фантастическую сумму.