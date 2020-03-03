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Гетманцев все имущество
записал на маму

Гетманцев все имущество записал на маму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:17

Гетманцев все имущество записал на маму

Yury Bogdanov
9 hours ago
Реформаторы, которых мы заслужили

Вчера выяснилось, что любитель "все в белую" и "кассовый аппарат в каждый дом" Даниил Гетманцев все имущество (квартиры, машины и даже часть кэша) записал на маму.

Фискализатор и прозрачник чёртов.

Вспоминается римский деятель 4 века до н.э. Лициний Столон.

Как консул он инициировал земельную реформу, которой хотел ограничить количество земли в одних руках. Ну чтобы богатые олигархи не обогащались, а простой народ не страдал. И все платили налоги, конечно.

Но он же первый закон и нарушил. При этом выделил означенный кусок земли ещё и своему сыну :)

Отличие от Гетманцева в том, что Столон был наказан. Оштрафован на фантастическую сумму.

А Гетманцева и его коллег ничего не смущает, нет.

Яка країна, такі й римляни.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:18

Вот сволочь! И оно еще будет трещать про какое-то всеобщее декларирование, чтоб все доказывали, где 30 лет назад заработали 3500 баксов.
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