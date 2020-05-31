Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявила, що з 1 червня в цілому змінює тарифний концепт.
Дивися повний текст МАУ змінить тарифи після відновлення польотів.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:15
МАУ змінить тарифи після відновлення польотів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МАУ змінить тарифи після відновлення польотів.
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:15
"Но, безусловно, мы сохраняем привлекательность наших тарифов с точки зрения цены"
С точки зрения цены они никогда интересными не были.
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