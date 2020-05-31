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МАУ змінить тарифи після
відновлення польотів

МАУ змінить тарифи після відновлення польотів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:15

МАУ змінить тарифи після відновлення польотів

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявила, що з 1 червня в цілому змінює тарифний концепт.

Дивися повний текст МАУ змінить тарифи після відновлення польотів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:15

"Но, безусловно, мы сохраняем привлекательность наших тарифов с точки зрения цены"
С точки зрения цены они никогда интересными не были.
egor6508
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