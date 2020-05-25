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Президент анонсував презентацію проектів-"магнітів" для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:19
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив про важливість розвитку українського туризму і анонсував презентацію регіональних проектів, які можуть бути цікавими для інвесторів.
Дивися повний текст Президент анонсував презентацію проектів-\"магнітів\" для розвитку туризму
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